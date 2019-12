A lume di candela al Cimitero delle Fontanelle

Domenica 15 dicembre alle ore 18.00 Nomea srl presenta “Fontanelle Candlelight” un evento unico inserito nella rassegna ‘Natale a Napoli 2019’ del Comune di Napoli

Per la prima volta una suggestiva performance live a lume di candela con Arpa Delta ti catapulterà in un viaggio spirituale dentro te stesso in un sito unico al mondo: il Cimitero delle Fontanelle. E’ una delle location più incredibili della città con un ex-ossario che si estende per oltre 3000mq. ed è situato in uno degli storici quartieri più caratteristici di Napoli, la Sanità.

I partecipanti potranno esser travolti da grandi emozioni lasciando fluttuare la mente muovendosi liberamente nel sito ascoltando le particolari melodie suonate da Giusy Papaccio, una delle musiciste emergenti più eclettiche. “Con questo momento vogliamo continuare a condividere , dopo il successo dei precedenti appuntamenti alle ‘Fontanelle’, la possibilità di vivere insieme in modo non convenzionale ciò che definiamo Tempo”, scrivono gli organizzatori.

Possibilità di parcheggio nei pressi del sito. Ticket: 5euro – Prenotazione obbligatoria: info@nomeaeventi.it

