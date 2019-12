Christmas Cats Festival, al Palaveliero i gatti più belli del mondo

Evento organizzato da Sezione Campania dell’Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI), con il patrocinio morale del Comune di san Giorgio

Il 14 e 15 dicembre 2019, presso il complesso sportivo Palaveliero di San Giorgio a Cremano si terrà l’Esposizione Internazionale Felina “Cristhmas Cats Festival”, organizzata dalla Sezione Campania dell’Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI), con il patrocinio morale del Comune di san Giorgio. Un’esposizione felina è una vera e propria gara di bellezza in cui più di 200 gatti al giorno si sfideranno nel corso di un’ardua selezione operata da un’illustre giuria internazionale i cui membri provengono da Italia, Svezia e Repubblica Ceca.

Il pubblico avrà occasione di ammirare in mostra e nel corso dei giudizi tantissime razze, tra cui Persiani, Ragdoll, Sacri di Birmania, British shorthair, Siamesi, Oriental shorthair, Seyshelloys, Norvegesi delle Foreste, Siberiani, Maine Coon, Devon Rex, Shynx. In gara anche i Gatti di casa, nelle dedicate sezioni gatti a pelo lungo e gatti a pelo corto. Alle ore 16.00 di ogni giornata, durante la spettacolare cerimonia del Best in Show, i giudici saranno chiamati ad eleggere il gatto più bello tra quelli selezionati nel corso dei giudizi che si terranno nella prima parte della mattinata.

L’evento costituisce una bella occasione per fare cultura tra i ragazzi tanto che la Sezione Anfi Campania, in collaborazione con molte scuole della zona, ha indetto un concorso letterario per bambini e ragazzi fino a 13 anni a tema Gatto. La premiazione del concorso si terrà Domenica 15 dicembre 2019 al Palaveliero alle ore 15.00, subito prima del Best in Show.

Un evento da non perdere, insomma, condito dalla magica atmosfera natalizia che si farà sentire durante tutta la manifestazione, anche grazie al mini mercatino di Natale allestito all’interno dei padiglioni espositivi, per offrire al pubblico anche l’occasione di fare qualche acquisto speciale non soltanto a tema felino. La mostra felina rimarrà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 19 di sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019.

Il costo del biglietto intero è di 5euro, il ridotto (militari, accompagnatori disabili, ragazzi 13-15 anni, over 65) è di € 3,00. Bambini 0-12 anni, soci ANFI e disabili hanno diritto all’ingresso gratuito.

