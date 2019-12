Stop funicolare Chiaia per distacco cavo

E oggi nuovo blocco alla Linea1 della metropolitana

Napoli, 13 dicembre – Ancora problemi nei trasporti a Napoli. Uno stop alla funicolare di Chiaia si è registrato oggi pomeriggio: un cavo a basso voltaggio (24 volt) si è staccato dalla volta della galleria della funicolare mentre il treno era appena arrivato alla stazione di Corso Vittorio Emanuele.

Il cavo, staccandosi, si è impigliato in uno dei pantografi della funicolare, provocando lo stop del treno ma anche un rumore che ha spaventato alcuni dei viaggiatori. Tuttavia, per i viaggiatori non vi è mai stato pericolo. Il treno si è fermato a Corso Vittorio Emanuele e, quando i tecnici hanno verificato il guasto, i passeggeri sono stati invitati a scendere. I tecnici della funicolare sono intervenuti e intorno alle 18 hanno sostituito il pantografo in cui si era impigliato il cavo, procedendo ad alcuni viaggi di prova del treno.

Stamane c’era stato un guasto sulla linea 1 della metropolitana. Per alcune ore la circolazione è stata limitata alla tratta Piscinola-Dante per un problema tecnico.

