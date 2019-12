Di notte ai Colli 2.0, notte bianca ai Colli Aminei

Dalle 18,30 fino a mezzanotte in viale del Poggio, ai Colli Aminei

Sabato 21 dicembre 2019 si rinnova per il secondo anno consecutivo, l’appuntamento con la la kermesse Di notte ai Colli 2.0. Dalle 18,30 fino a mezzanotte in viale del Poggio, ai Colli Aminei, avrà luogo una serata di musica e spettacolo.

Di notte ai Colli 2.0 è un evento organizzato all’interno del più ampio programma natalizio Voglia ‘e turnà del Comune di Napoli con il patrocinio della Terza Municipalità di Napoli, Fondazione di Comunità San Gennaro, la Rete Commercianti dei Colli Aminei ed Aperipark. Tra i partner di questa edizione Radio Marte che, con Gianni Simeoli, Rosanna Iannacone, Franco Simeri, Francesco Mastandrea, Marco Critelli, Vincenzo D’Aniello accompagnerà l’intera manifestazione.

La Notte Bianca è un evento gratuito che avrà protagonisti tantissimi artisti del panorama musicale partenopeo e non soltanto. Il palco situato in Viale del Poggio ospiterà le esibizioni di Franco Ricciardi, La Famiglia, Monica Sarnelli, Toni Tammaro. Oltre l’attore, cantante e compositore romano Attilio Fontana. A completare la line up Fabiana Martone, Aryarca, Saint, Aurora e Simone Spirito, Baloo, Oyoshe e DopeOne, Plug, Frank Carpenieri, Eresto Dolvi, Swunk e Collettivo Base.

