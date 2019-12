Ottaviano attende lo show in piazza di Maurizio Casagrande

Appuntamento per il 27 dicembre ore 19 in piazza Giovanni Paolo II (ex piazza Mercato) per lo show “E… la musica mi gira intorno”

Sarà Maurizio Casagrande il protagonista dello spettacolo gratuito di domani sera, 27 dicembre, che l’amministrazione comunale di Ottaviano ha organizzato per i cittadini. L’appuntamento è per le 19 in piazza Giovanni Paolo II (ex piazza Mercato) per lo show “E… la musica mi gira intorno”, scritto e diretto dallo stesso Casagrande. L’artista ricostruisce, in maniera divertente e spensierata, la sua vita attraverso canzoni famose, a partire dagli anni ’50 fino ai giorni nostri. Lo spettacolo musicale è interrotto continuamente dai siparietti comici.

“Dopo il successo dei Mercatini al Castello, le iniziative nelle scuole cittadine e l’abbellimento delle strade con le luminarie, finanziate dalla Camera di Commercio, il Natale di Ottaviano si arricchisce di un nuovo evento. Viviamo insieme queste feste, all’insegna del divertimento, della serenità, della coesione sociale”, dichiarano il sindaco Luca Capasso e l’assessore allo spettacolo Biagio Simonetti.

