Consegnati i primi 150 bus nuovi per il trasporto locale

De Luca: saranno 1000 in 2020, in Campania mezzi migliori d’Italia

“Consegniamo stamattina 150 autobus nuovi acquistati dalla Regione, che daremo in gestione alle aziende di trasporto pubblico su tutto il territorio regionale, da Eav ad Air a Busitalia e altre aziende soprattutto del territorio napoletano, in modo particolare a Ctp“. Così il presidente Vincenzo De Luca presentando la prima tranche della fornitura.

I veicoli sono stati prodotti da Industria Italiana Autobus, Socom e Iveco e fanno parte “dell’acquisto di mille bus – ha spiegato il presidente della Commissione trasporti Luca Cascone – per 230 milioni di investimento. Si tratta anche di bus attenti all’ambiente”. Come i 35 ‘pollicino’ che hanno emissioni bassissime.

“Cercheremo – ha aggiunto De Luca – di fare un passo avanti nella qualità del trasporto pubblico locale: 200 li consegniamo entro gennaio, altri 200 in primavera, e per altri 500 siamo già in gara per la loro realizzazione. Uno sforzo gigantesco che farà della Campania la regione con il parco mezzi più moderno d’Italia”.

