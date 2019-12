Carnevale Villa Literno, 100mila euro dalla Regione Campania

Orlando Zaccariello, presidente associazione promotrice: “Risultato epocale per il carnevale liternese!”

Il Carnevale di Villa Literno 2020 incassa un grande risultato ancora prima far sfilare carri e regalare giorni di festa in città, grazie ad un finanziamento di centomila euro da parte della Regione Campania.

“È con orgoglio e grandissima soddisfazione che condividiamo con voi la notizia dell’approvazione del progetto dell’Associazione Carnevale di Villa Literno da parte della Regione Campania – afferma il presidente dell’associazione promotrice Orlando Zaccariello – che con delibera di giunta n. 650 del 17/12/2019 finanzia la 35ª edizione con un contributo economico di 100.000 Euro. Prima di tutto voglio gioire con l’intera comunità – continua il presidente- perché da questo momento abbiamo la certezza che la passione, l’impegno e il sentimento che per generazioni i liternesi hanno profuso nel carnevale stanno avendo il giusto riconoscimento. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti coloro i quali in questi anni hanno contribuito a rendere grande questa manifestazione: i carristi e i figuranti, i coreografi e gli scenografi, i registi e i costumisti, le sarte e i bozzettisti, le mamma e i papà.”

Il Carnevale quest’anno durerà ben 5 giorni: sabato 15 e domenica 16 febbraio e sabato 22 e domenica 23 febbraio con grande serata finale prevista per martedì grasso 25 febbraio 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...