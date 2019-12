Writers in azione e la Metro Linea1 si blocca

Blocco 2 ore, poi ripresa circolazione. Ok anche Funicolare Chiaia

Nuovi problemi nel trasporto pubblico a Napoli: un raid vandalico stamane ad un treno in servizio sulla rete della Linea 1 metropolitana ha provocato uno stop alla circolazione e disagi. Alle 6.25 un treno in arrivo nella stazione Frullone (il quarto in uscita) è stato “assaltato – fa sapere l’Anm – da una quindicina di persone che hanno vandalizzato i vagoni con bombolette di vernice spray dopo aver prima oscurato le telecamere di banchina”.

La centrale operativa ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine mentre i writer sono fuggiti lungo la linea verso Colli Aminei determinando l’interruzione del servizio con una nuova richiesta di intervento al 113. Le forze dell’ordine hanno poi rilasciato il nulla osta per il ripristino della circolazione che è tornata attiva dalle 9.15. Ripristinato anche il servizio della Funicolare di Chiaia sospesa dalle ore 8.30. L’impianto ha riaperto al pubblico dopo un intervento che ha risolto il guasto tecnico a cura dei tecnici Anm.

