Monica Sarnelli in concerto, omaggio a Pino Daniele

Il ricordo e l’omaggio a Pino Daniele, a cinque anni dalla scomparsa del grande musicista, sarà al centro del nuovo concerto di Monica Sarnelli in programma, sabato 4 gennaio 2020 (ore 21) alla Domus Ars di Santa Chiara a Napoli. “Tutti noi dobbiamo qualcosa a Pino Daniele – sottolinea l’artista – alla sua musica, alle meravigliose canzoni che da sempre accompagnano tanti momenti della nostra vita, a quel suo essere artista schivo e riservatissimo eppure capace di grandi gesti di umanità e generosità”.

Con queste parole Monica Sarnelli introduce il suo personale omaggio al grande artista, stroncato da un arresto cardiaco il 4 gennaio del 2015, riproponendone una significativa selezione di brani nella sua nuova tappa del tour “Napoli@Colori”. “Era giusto dedicare a Pino Daniele – aggiunge Monica Sarnelli – al di là della triste ricorrenza, questa data del mio tour che ho dedicato ai “teatri di frontiera”, a quegli spazi fondamentali di aggregazione e cultura che vivificano tante aree popolari della città, e non solo”. Così a Santa Chiara, nel quartiere d’origine comune ad entrambi, Monica Sarnelli offre il suo delicato ricordo dell’artista proponendo in scaletta i brani che lui stesso aveva concesso di inserire nella raccolta “Lazzare Felici”, imponente lavoro discografico – 4 album per 68 canzoni – realizzato dalla cantante insieme a Gigi De Rienzo.

“Alla Domus Ars – conclude Monica Sarnelli – tutta la prima parte del concerto sarà dedicata a Pino Daniele attraverso l’esecuzione di alcuni dei capolavori che ci ha lasciato, da “Terra mia”, a “Chi tene ‘o mare”, “Napule è”, “Lazzari felici”, “Canzone nova”, “A testa in giù”, “A me me piace ‘o blues”, fino a “Je so’ pazzo” che eseguirò con Alfredo Di Martino (fisarmonica, piano, tastiere) e Pino Tafuto (piano, tastiere)”.

A questi si aggiungono, nella seconda parte, le canzoni più famose della Napoli@Colori di Monica Sarnelli, come “Chesta Sera” e “Mentecuore” di Nino D’Angelo, “Doce doce” di Fred Bongusto, “Malafemmena” e “A cchiù bella” di Totò oltre ad una selezione tra i grandi “classici” della canzone napoletana di ogni tempo.

Biglietti: 15 euro intero e 12 euro ridotto (per gli under 25, gli over 65, i CRAL, le donne di tutte le età e gli abbonati). Domus Ars, Via Santa Chiara 10 C – Napoli. Info 081 3425603 – 338 8615640

