Musica, visite guidate e spettacolo il 5 gennaio 2020 al Rione Sanità

Domenica 5 gennaio si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna Voglia ‘E Turnà del Comune di Napoli: Notte Bianca al Rione Sanità. L’evento si svolge con il patrocinio di Fondazione di Comunità San Gennaro e della Terza Municipalità di Napoli. Gli speakers di Radio Marte, Gianni Simioli, Rosanna Iannacone, Franco Simeri, Marco Critelli, Mary Boccia, Enzo D’Aniello, Mario Pelliccia, accompagneranno il concerto del palco in Piazza Sanità.

Sanità Tà Tà si inserisce nel più ampio programma di sviluppo socio culturale del Rione Sanità che negli ultimi anni è divenuto modello di riscatto e rigenerazione urbana dal basso attraverso un dedalo di cooperative e associazioni che lavorano costantemente alla rinascita di uno dei più antichi quartieri del napoletano. Per l’occasione oltre ai concerti previsti in piazza Sanità ed in via Vergini, ci sarà l’opportunità di visitare i luoghi più suggestivi del Rione Sanità, grazie alle visite guidate organizzate dalle Associazioni preposte.

IL PROGRAMMA:

MAIN STAGE PIAZZA SANITÀ

Ciccio Merolla, Marco Zurzolo, Greg Rega, Fabiana Martone, Sabba, Aurelio Fierro jr, PeppOh & BabeBand, Luciano Caldore, SUD58 (direttamente da Made in Sud), Francesco Boccia, Ida Rendano, Plug, Baloo, Lava ‘e Sound, Marika Cecere, Saint, DT!, J-Queen, Alessia Moio, Romeo Barbaro, Umberto Del Prete, PakyG, Priore, B’N’Beat, PJ Johnson, The Love Handles, Sunamm a Per, La Zero, Vittorio Neves, V Monster.

GRADONI SANFELICE

Giovanni Block, Lelio Morra, Milena Setola, Eduardo De Felice, Ivo Mancino, Annibale.

STAGE VERGINI

Barabba, Bagarija Orkestar, La Gran Bacan, Aralim, Zingarina & Dario Carandente, Robij Ape, Antonio Colursi.

Apertura speciale per visitare “Il Figlio Velato” di Jago. Chiesa San Severe fuori le Mura – Piazzetta San Severo a capodimonte 81

