Napoli, in arrivo le macchinette mangia-plastica: soldi in cambio di bottiglie

Carta di Napoli, accordo internazionale per la salvaguardia del clima

Le macchinette mangia-plastica arriveranno su tutto il territorio nazionale, ad annunciarlo è stato il ministro Sergio Costa, proprio da Napoli, durante l’assemblea Cop21 che ha come obiettivo quello di stilare la Carta di Napoli, un accordo internazionale per la salvaguardia del clima.

Costa afferma: “Nel Decreto Clima è prevista la possibilità per i comuni, con fondi appropriati, di installare in tutto il territorio Italiano le macchinette mangia-plastica. Finalmente ci saranno anche in Italia, ma prevediamo una diffusione sistematica affinché la filiera della gestione della plastica sia la più corretta, così da trovare in mare sempre meno plastica. “La riduzione dei rifiuti e il riciclo degli esistenti è la base per il nostro futuro”.

Anche Napoli quindi avrà le sue macchinette, essendo una delle città dove si vedono maggiormente i danni dell’inquinamento da plastica, infatti ogni volta che c’è maltempo di conseguenza chili di spazzatura si riversano sulle spiagge. In ogni caso le macchinette mangia-plastica permetteranno ai cittadini di inserire delle bottiglie al loro interno, ricevendo in cambio degli eurobonus. A Roma, per esempio, consentono di accumulare “gettoni” per conseguire dei biglietti della metro gratis.

Mi piace: Mi piace Caricamento...