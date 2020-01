Il Comune di Napoli ricopre sampietrini con l’asfalto

La ristrutturazione è stata anche riportata dal presidente della Municipalità II, Francesco Chirico

Durante la giornata di mercoledì 8 gennaio, sono stati attuati dei lavori riparatori a Napoli in via Pessina. I sampietrini sono stati coperti da asfalto. Sicuramente una delle grandi difficoltà di questa città è il manto stradale. Dalle zone centrali a quelle periferiche ci sono strade con buche e fossi. I conducenti di veicoli stradali sono davvero stufi di questa situazione. Ma il problema si aggrava quando le riparazioni comunali sono di pessima fattura. Per ricreare un buon manto stradale infatti è necessario rialzare i sampietrini per lavorare il sottosuolo, e poi adagiare il classico blocchetto di leucitite.

Per motivi di tempistica, ma soprattutto economici questo non avviene praticamente mai. Quello che succede è un misero tentativo di dare nuovo lustro a queste strade. Cosa che non avviene, perché creare un sottile strato di asfalto non risolve il problema, lo rimanda soltanto e addirittura lo peggiora.

La ristrutturazione è stata anche riportata dal presidente della Municipalità II, Francesco Chirico, sul proprio profilo social. Queste le sue parole “Qualche coppa d’olio sarà risparmiata grazie a questo intervento riparatore in via E. Pessina.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...