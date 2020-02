Concorso Scuola, 80 domande in 80 minuti e i precari si giocano il lavoro

E’ scontro tra M5s e Sindacati. Su Facebook la senatrice Felicia Gaudiano pubblica una foto dove si legge “Azzolina stoppa i sindacati”, poi la cancella

“80 domande in 80 minuti. I minuti in cui si giocherà il futuro dei Lavoratori precari che attendevano che si passasse dal precariato infinito alla stabilizzazione, dalle promesse elettorali ai fatti. Fatti negati da questa maggioranza di governo ed in primis dal M5s che di parole ne ha spese a quintalate in campagna elettorale dalla parte dei precari”. Questo il commento del professor Pasquale Vespa, presidente dell’Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori.

45 domande sulla propria classe di concorso, 30 domande sulle competenze didattico metodologico e 5 domande di lingua straniera. Senza fornire il database dei quesiti come si è sempre fatto nella PA. E su questo punto che si sta consumando lo scontro tra governo e sindacati. Il ministro ha alzato un muro e la senatrice Felicia Gaudiano del M5s pubblica su facebook elogi inneggianti al muro contro muro: “Azzolina stoppa i sindacati” si legge in una didascalia di una foto propagandistica che parla di “merito”. Poi cancella la foto ma lascia il post nel quale, parlando si selezione e di merito. dimentica di riportare che solo nel 2018 grazie al voto favorevole del M5s si dava il via ad un concorso non selettivo per titoli e colloquio per l’assunzione di docenti abilitati in gran parte con il PAS (percorso abilitante speciale, ndr).

E i precari letteralmente inferociti si devono accontentare di 2 giornate di sciopero indetti dai sindacati di base il 14 febbraio, e dalle sigle firmatarie dell’accordo del 1 ottobre 2019 CGIL CISL UIL SNALS GILDA previsto per il 17 marzo. Ed è anche questo secondo appuntamento a scatenare le polemiche dei lavoratori precari perchè ritenuto troppo in là con i tempi: il 17 marzo i giochi potrebbero essere già chiusi.

In effetti in rete gira già la bozza di decreto ministeriale per il concorso straordinario che abbiamo ricevuto in redazione e che pubblichiamo a questo link.

