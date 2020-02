Aria Bene Comune, la campagna di comunicazione del Comune di Napoli

Raffaele Del Giudice: “Lo scopo di questa campagna è il miglioramento della qualità dell’aria”

“L’Aria di Napoli è un Bene Comune” ecco il titolo della campagna di comunicazione partita a Napoli in merito alle attività in materia di impianti termici.

L’assessore comunale all’Ambiente Raffaele Del Giudice dice “Lo scopo di questa campagna è il miglioramento della qualità dell’aria. Infatti una corretta e regolare manutenzione degli impianti termici, consente di ridurre le emissioni di CO2 salvaguardando l’ambiente e la nostra salute. Inoltre, un impianto ben tenuto è più sicuro e consente di ridurre i consumi e le spese per il loro funzionamento.”

“Questa campagna di comunicazione rappresenta una delle iniziative promosse da questa amministrazione per conoscere e combattere il Pm10. Con gli sforamenti registrati da inizio 2020, le azioni svolte negli anni precedenti hanno portato sicuramente a valori positivi nel periodo 2015-2019. Lo scorso anno solo due centraline hanno registrato eccessi oltre i limiti di legge, solo per 2 giorni, partendo dal 2015 con 40 sforamenti. In particolar modo per la centralina a Via Argine, dall’anno 2015 al 2019, abbiamo avuto un netto miglioramento”, conclude Del Giudice.

