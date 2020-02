Aversa, stop alla circolazione. Ecco le domeniche ecologiche

Il piano traffico del comune di Aversa

Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, per fronteggiare l’inquinamento ha firmato un’ordinanza che prevede un ciclo di domeniche ecologiche e lo stop alla circolazione durante la settimana.



Le domeniche ecologiche si terranno il 23 febbraio, il 15 e 22 marzo, il 19 aprile e il 10 maggio. Dal 24 febbraio al 29 maggio dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19 sarà vietata la circolazione delle auto da euro 1 a euro 3.

Ma, le seguenti strade non saranno interessate dalle domeniche ecologiche: Viale Europa, Viale Kennedy, Viale della Libertà, Viale Olimpico, Via Gramsci, Via Filippo Saporito, Via Atellana, Via Torrebianca, Via Di Giacomo, Via D’Acquisto, Via Diaz, Piazza Mazzini, Via Fermi, Via Nobel, Via Arturo Garofano, via dell’Archeologia, via Madonna dell’Olio, via Pastore.

“È un provvedimento drastico ma assolutamente necessario per la vivibilità cittadina” dice il sindaco di Aversa.

