Regionali Campania, Crimi (M5s): “Andiamo da soli se il candidato del Pd è De Luca”

Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha ribadito l’indisponibilità dei pentastellati a sostenere l’attuale governatore Vincenzo De Luca alle elezioni regionali 2020 in Campania

Napoli, 15 febbraio – “Se in Campania il candidato sarà Vincenzo De Luca mi sembra quasi scontato che andremo da soli”. A dirlo Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, durante il programma L’Intervista di Maria Latella su Sky TG24. “Per noi è importante fare scelte con coerenza, non ci interessano i punti percentuali in sé per sé”, ha aggiunto Crimi.

Parole quelle del capo politico dei 5 Stelle che arrivano a poche ore dalla conferma che De Luca si candiderà alle prossime elezioni. A confermarlo lo stesso governatore, che ha detto lo farà per “far proseguire il lavoro immenso avviato in questi anni”.

Tra le forze politiche in campo ci sarà anche quella del sindaco Luigi de Magistris, non candidato in prima persona anche perché il mandato da primo cittadino scade nel 2021. “Dobbiamo provare a lavorare alla costituzione di una coalizione civica regionale forte, autorevole, larga, senza steccati precostituiti e con un candidato presidente credibile, aperto ai movimenti civici, alle associazioni. – ha detto in queste ore de Magistris –. Noi siamo disponibili. Adesso bisogna capire quale sia la disponibilità nei due partiti che sono in maggioranza al governo. Se hanno voglia di fare un passo avanti e non indietro”.

Non c’è quindi alcun dubbio che neanche la lista di de Magistris appoggerà De Luca. Per ora quindi lo scenario vede da una parte il Movimento 5 Stelle, dall’altra De Luca sostenuto dal Pd e altri partiti di centrosinistra, poi la lista di de Magistris (non si sa ancora con quale candidato, ndr) e ovviamente il centrodestra che dovrebbe puntare sull’ex governatore Stefano Caldoro (che però non piace al leghista Salvini, ndr).

