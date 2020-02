Regionali Campania, il M5S schiera Costa. Il Pd è con De Luca

Ciarambino, capogruppo regionale di M5S: “C’è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è il ministro Costa”

I Cinque Stelle candidano il ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla presidenza della Regione Campania. Una scelta che è stata subito appoggiata dal capo politico reggente Vito Crimi e poco dopo dal presidente della Camera Roberto Fico. Il Pd nazionale tace e manda avanti il Partito democratico campano, fermo sul presidente uscente Vincenzo De Luca, ma prepara una delegazione per sedere al tavolo.

Valeria Ciarambino, capogruppo regionale di M5S, tra le più accanite avversarie di De Luca, dice: “C’è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è il ministro Costa, un uomo dello Stato, che da generale dei carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l’ambiente”.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio dice: “Sergio Costa è il nostro ministro dell’Ambiente, è stato il generale che ha scoperto la Terra dei Fuochi e che sta cambiando le politiche ambientali di questo Paese. Adesso sta a tutti gli interlocutori che vogliono cambiare questa terra, decidere. Tutti hanno una possibilità adesso, passato o futuro, a voi la scelta”.

Il Pd nazionale ha risposto con il silenzio, mentre il Partito democratico campano ha approvato all’unanimità un documento della segreteria che apre alle trattative sul programma, ma ribadisce che De Luca è il candidato. Nome che per i 5 stelle rimane inaccettabile e ogni trattativa è destinata a scontrarsi su questo punto. Il Pd sostiene la candidatura a presidente di Vincenzo De Luca e si impegna per realizzare a suo sostegno la più ampia coalizione sulla base di un programma condiviso. La delegazione trattante sarà composta dai 5 segretari provinciali più il segretario regionale per la “costruzione del campo largo”.

Inoltre, anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha detto di starci se l’obiettivo è costruire una “coalizione civica regionale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...