Coronavirus, De Luca: nessun caso in Campania

A Napoli controlli anche a giocatori Barcellona

In Campania ad oggi non ci sono contagiati accertati. Non esiste”, quindi, “un’emergenza in Campania”. Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Domani, Napoli – Barcellona, gara di Champions, “si gioca regolarmente”. “In ogni caso – aggiunge il presidente della Regione – sono in via definizione delle linee guida regionali per Asl e Comuni. Ci vuole grande senso di responsabilità e spirito nazionale. Siamo attentissimi, non distratti, ma sulla base della ragionevolezza”.

Intanto per la gara Napoli – Barcellona, di Champions sono stati effettuati controlli per il coronavirus anche per Messi e compagni all’arrivo nell’aeroporto di Napoli. La squadra e lo staff del Barcellona sono atterrati all’ora di pranzo allo scalo di Capodichino per la data degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli e tutti sono stati sottoposti al termometro laser e allo scanner, come previsto dalla norma coronavirus per tutti i voli internazionali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...