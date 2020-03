Questa notte alle 2 torna l’ora legale

Da domenica 29 marzo a domenica 25 ottobre 2020

Alle 2:00 di questa notte, domenica 29 marzo 2020, le lancette degli orologi si dovranno spostare avanti di un’ora. Si dormirà un’ora in meno, ma in compenso avremo più luce durante il giorno. L’ora legale durerà fino a domenica 25 ottobre 2020, quando rientrerà in vigore l’ora solare.

Nel 2019, secondo quanto dichiarato da Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – si è avuto un risparmio pari a 505 milioni di kWh corrispondente ad un consumo medio annuo di elettricità di circa 190 mila famiglie e minori emissioni di Co2 in atmosfera per 250 mila tonnellate oltre ad un risparmio economico pari a circa 100 milioni di euro.

