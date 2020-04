Covid19 e domande esistenziali, la Teologia incontra i giovani sul Web

Al via i primi webinar teologici, un ciclo di seminari online per rispondere alle domande di giovani e famiglie

In tempi di coronavirus, la Facoltà Teologica di Napoli ha deciso di non limitarsi alla didattica a distanza, nella quale peraltro ha già fatto registrare un primato nazionale (vedi TG del 14 aprile), ma ha scelto di andare oltre, spalancando anche le porte delle aule virtuali per incontrare i giovani e rispondere ai loro interrogativi. Prenderà il via domani, giovedì 16 aprile, alle ore 20.30, uno speciale ciclo di incontri voluto dalla sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, nell’ambito delle attività dell’Istituto di scienze pastorali Luigi Maria Pignatiello.

Gli incontri, coordinati dai docenti don Pasquale Incoronato e Francesco Del Pizzo, avranno luogo grazie ad un canale per i webinar (seminari di formazione in rete). «Dove eravamo prima del coronavirus? Cosa sta cambiando dal punto di vista ecclesiale e sociale? Genitori, figli, nonni a casa: quale relazione? Prospettive dalla crisi per una nuova economia? Scuola e lavoro»: questi e molti altri saranno gli interrogativi e i temi trattati nel corso dei webinar, ai quali prenderanno parte, oltre ai docenti della Facoltà, numerosi ospiti, tra i quali sociologi, economisti e dirigenti scolastici.

“L’emergenza coronavirus – ha dichiarato il Decano della sezione, don Francesco Asti – sta portando molti cambiamenti in tutti gli ambiti della nostra vita. Che ci piaccia o meno, la quarantena sta ridisegnando il volto dell’intero sistema della formazione, costringendo alunni e docenti a ripensare il modo stesso di essere comunità universitaria. La nostra sezione non si è fatta trovare impreparata, anzi con questa ed altre iniziative gioca d’anticipo rispetto ai tempi, esprimendo così al meglio la propria vocazione profetica”.

“La riflessione teologica e quella sociologica – ha commentato don Pasquale Incoronato – sono capaci di toccare le corde del cuore e di affrontare con competenza temi come il senso del male, il dolore, il sacrificio, ma anche e soprattutto la speranza. Nelle lunghe giornate trascorse in casa, in cui molti giovani rischiano di cadere preda di ansia e depressione, questi webinar possono diventare baluardo di fiduciosa attesa e scuola di resilienza”.

“L’intento dell’iniziativa – ha spiegato Francesco del Pizzo – è quello di sviluppare una riflessione sull’attuale momento, utilizzando i canali digitali a disposizione, aprendo un nuovo spazio di confronto. Con questi seminari digitali, la sezione San Tommaso intende aprire una sperimentazione per garantire l’offerta formativa, oltre la didattica a distanza, puntando su temi cruciali che coinvolgono in particolare le famiglie e le giovani generazioni che maggiormente sembrano subire il peso di questa crisi”.

Le dirette degli incontri, che inizieranno domani e andranno avanti per 4 settimane, possono essere seguite ogni giovedì alle 20.30 collegandosi alla pagina Facebook Padre Pasquale Incoronato. All’incontro di domani prenderanno parte, in qualità di ospiti, il professor Carmine Matarazzo, direttore dell’Istituto di scienze pastorali, e don Federico Battaglia direttore della pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Napoli.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

