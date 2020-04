Porta a Porta, questa sera ospiti della trasmissione i governatori De Luca e Fontana

I governatori di Campania e Lombardia dovrebbero confrontarsi durante la trasmissione di Bruno Vespa dopo il botta e risposta dei giorni scorsi sulla minaccia di De Luca di chiudere l’ingresso in Campania ai cittadini di altre zone d’Italia

Vincenzo De Luca e Attilio Fontana, governatori di Campania e Lombardia, saranno ospiti questa sera della trasmissione d Bruno Vespa Porta a Porta (Raiuno). Sarà questa l’occasione per discutere delle misure messe in atto dalle due Regioni per arginare l’emergenza coronavirus Covid-19.

Tra i due governatori nelle scorse ore c’è stato un intenso confronto a distanza dopo che De Luca ha minacciato di chiudere i confini della Campania ai residenti di Lombardia e altre Regioni del Nord, se da parte di queste Regioni ci fosse stata una corsa alla riapertura nella fase 2 dell’emergenza (vai all’articolo). Fontana alla minaccia di De Luca ha risposto di non voler chiudere le porte “ai 160mila italiani, tra cui circa 14mila campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare”. A tale affermazione per ora non c’è stata la controreplica di De Luca, che avrà modo di continuare la discussione con il suo omologo questa sera nel collegamento televisivo di Porta a Porta dalle rispettive Regioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...