Coronavirus e crisi economica, de Magistris: “Finora aiutate 130mila persone”

Il numero di persone aiutate grazie al fondo comunale “Il cuore di Napoli” e al banco alimentare di mutuo soccorso

“Sino ad oggi, soprattutto con il nostro fondo comunale di solidarietà ‘Il cuore di Napoli‘ ed anche con il banco alimentare di mutuo soccorso, siamo arrivati a 130.000 persone. Un risultato enorme. Abbiamo raggiunto le fasce più povere colpite dall’emergenza”. Così, in un post su Facebook, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

“Se il Governo manterrà l’impegno di finanziare i Comuni, nel prossimo bando arriveremo anche ad altre persone in estrema difficoltà – ha aggiunto il primo cittadino –. Siamo stati rapidi, concreti, con burocrazia zero, trasparenti. Un grande lavoro di squadra al servizio della nostra comunità. Proviamo, con tutte le nostre forze e per quanto è nelle nostre possibilità, di non lasciare nessuno indietro. Insieme mai soli”, ha concluso il sindaco.

