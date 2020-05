Ottaviano, riaprono cimitero e mercato settimanale

Via libera anche agli ambulanti

Ottaviano, 4 maggio – Riaprirà da domani, martedì 5 maggio, il cimitero di Ottaviano. In tutta l’area cimiteriale, grande circa 40mila metri quadrati, potranno essere presenti non più di 100 persone alla volta: ogni cittadino potrà rimanervi non oltre 40 minuti. Gli ingressi, che potranno avvenire da due zone del Luogo sacro, saranno contingentati e controllati dal personale. Il cimitero resterà aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 8 alle 14.

Con un’altra ordinanza, inoltre, il sindaco Luca Capasso ha disposto la ripresa delle attività di vendita di generi alimentari in forma itinerante, cioè degli ambulanti. Viene disposta, inoltre, la riapertura del mercato del sabato sia nell’area mercatale che a San Gennarello, esclusivamente per la vendita di generi alimentari. L’accesso ai punti vendita sarà controllato dalla Protezione civile, che avranno il compito di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione.

