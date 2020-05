Fase 2, di nuovo traffico a Napoli

Torna il piacere del caffè del bar, consumato all’esterno

Napoli, 4 maggio – Traffico sostenuto, gente in strada, attese alle fermate dei bus, il piacere ritrovato del caffè del bar sia pure consumato all’esterno del locale. La ‘ripartenza’ a Napoli non ha visto orari sfalsati nè movimenti differenziati.

Oggi non è sembrato di essere ancora nel pieno di un’emergenza ma una giornata come una di quelle pre lockdown. L’unica differenza l’hanno fatta le mascherine indossate in strada dalle persone sia a piedi, che sui mezzi pubblici che in auto. E probabilmente non c’è stato caos perchè le scuole e le Università sono rimaste chiuse. Dalla Regione Campania è comunque arrivato un contributo per cercare di evitare affollamenti. L’ingresso negli uffici regionali è stato infatti regolato dall’ordine alfabetico del cognome dei dipendenti entrati secondo fasce orarie diverse.

