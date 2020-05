Ferma la funicolare, ressa e controlli su bus

Verifiche su distanziamento e dpi. Usb, utilizzarli anche contro evasione

Napoli, 6 maggio – Personale dell’Anm (Azienda napoletana mobilità) sta garantendo il rispetto della distanza di sicurezza e la verifica sull’uso delle mascherine a bordo dei bus in servizio sulla linea 621, che da febbraio sostituisce la funicolare di Mergellina, finita sotto pressione dopo l’avvio della fase 2. Lo rende noto l’Usb che sottolinea: “Sono anni che chiediamo la presenza di un controllore-bigliettaio a bordo dei mezzi, in aggiunta al conducente, per combattere l’evasione dei titoli di viaggio e comportamenti sociali scorretti”.

L’Usb auspica che “questa sorta di sperimentazione possa continuare anche dopo la fase emergenziale dell’infezione. La scelta di togliere i bigliettai dalle linee che svolgono trasporto pubblico urbano è risultata sbagliata, tanto per il controllo sociale che la figura rivestiva, tanto per le casse delle aziende, quanto l’aumento dell’evasione dei titoli di viaggio”. Il servizio su gomma sta sostituendo la funicolare di Mergellina dallo scorso febbraio, quando le partenze sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia.

