Accoltellato nel Napoletano, 17enne muore in ospedale

Ferito anche un 30enne, operato e non rischia vita. Indaga Ps

La Polizia sta indagando sulla morte di 17enne e sul ferimento di un 30enne giunti la scorsa notte nell’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli). Entrambi sono arrivati nel pronto soccorso con ferite da punta e taglio, il minorenne al torace e all’inguine. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il trentenne, invece, è stato subito sottoposto a intervento. Secondo gli investigatori non sarebbe in pericolo di vita. Sul quanto accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia.

