Regionali Campania 2020, Iovino (M5S): “La Campania non sarà ostaggio di De Mita, Pomicino e Mastella”

Secondo il deputato 5 Stelle le liste che sosterranno alle elezioni regionali della Campania Vincenzo De Luca sono “un’accozzaglia di dinosauri della vecchia politica” e di “riciclati e voltagabbana”

“Consegnare la Campania ad accozzaglie di dinosauri della vecchia politica e a un ginepraio di liste e listarelle di riciclati e voltagabbana che fanno a gara per salire sul carro di un governatore a cui hanno fatto la guerra fino a ieri, equivale a paralizzare questa terra”. A dirlo in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino (in foto), in merito alle liste che sosterranno alle regionali Campania 2020 l’attuale governatore Vincenzo De Luca (vai all’articolo).

Per Iovino si è di fronte a “un disastro annunciato che porta i nomi Mastella, De Mita, Pomicino e le rispettive cerchie di galoppini a caccia di poltrone, che appena un minuto dopo l’esito del voto darebbero vita a squallidi giochi di potere che terrebbero in stallo una Regione che ha bisogno di correre e dare risposte celeri alle tante categorie messe in ginocchio dagli effetti dell’emergenza sanitaria”. “Il rischio – prosegue l’esponente pentastellato – è che nomi e simboli distanti anni luce tra loro daranno vita a spettacoli indecenti nella spartizione di poltrone e posti di potere. È contro questo sistema che il Movimento 5 stelle scende in campo, forte delle sue idee, delle battaglie e dei risultati inanellati per la Campania in tutti questi anni e – conclude – dell’alleanza solida con i nostri attivisti, i nostri simpatizzanti e la stragrande maggioranza delle persone perbene e di valore di questa terra”.

