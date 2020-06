Esame di maturità, consegnate mascherine a studenti e docenti in provincia di Napoli

Consegnato oltre 682 mila mascherine, recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami

Napoli, 16 giugno – Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile a 224 istituti scolastici della provincia di Napoli i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità di mercoledì.

Molti gli istituti superiori coinvolti, tra i quali il Sannazzaro, il Genovesi, il Vico, il Vittorio Emanuele II, l’Umberto I, il Melissa Bassi, il Vittorio Veneto e il Siani a Napoli, il Sereni di Afragola, il Filangieri a Frattamaggiore, il De Carlo a Giugliano, il Majorano a Pozzuoli, il Telese ad Ischia, il Salvemini a Sorrento, il Pitagora di Torre Annunziata, per un totale di oltre 3.600 scuole in tutta Italia, dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza. In Campania Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier, ha infatti consegnato oltre 682 mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami. L’Azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid-19.

