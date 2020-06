Al Museo Madre la nuova videoinstallazione, “Ricomincio da una foto”

Fino al 30 giugno è possibile partecipare all’iniziativa dedicata a Pianoterra Onlus, ideata da LAB\ per un Laboratorio Irregolare in collaborazione con Madre per il sociale

Una nuova videoinstallazione allestita al Museo Madre racconta “Ricomincio da una foto”, il progetto ideato e organizzato da LAB\ per un Laboratorio Irregolare, a cura di Antonio Biasiucci per sostenere l’Associazione Pianoterra Onlus. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee nell’ambito del progetto Madre per il Sociale 2020.

Le 90 fotografie messe a disposizione dai 30 artisti del LAB per la raccolta fondi che andrà a supportare gli interventi di Pianoterra in questo periodo di emergenza, possono essere ammirate nella nuova videoinstallazione allestita negli spazi dell’ingresso del Museo di Via Settembrini. Il video coprodotto dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee / museo Madre è realizzato da LAB\ per un Laboratorio Irregolare, musica di Luca Iavarone, liberamente ispirata a Spina spinella (Faraualla).

È possibile partecipare alla raccolta fondi fino al 30 giugno accedendo alla piattaforma on line della campagna “Ricomincio da una foto” sul sito /www.laboratorioirregolare.net/. Effettuando una donazione all’Associazione Pianoterra Onlus a partire da un importo minimo di 100euro si potrà scegliere in cambio una delle fotografie.

Gli artisti coinvolti hanno donato 3 fotografie in una speciale edizione di cinque. Le fotografie scelte dai donatori partecipanti alla raccolta fondi saranno stampate da Fineart Lab di Luigi Fedullo in diversi formati (su foglio 20x30cm o 24x30cm) e firmate dagli autori.

I trenta autori sono: Ilaria Abbiento, Fulvio Ambrosio, Chiara Arturo, Ciro Battiloro, Giuliana Calomino, Vincenzo Capaldo, Anna Castellone, Paolo Covino, Cristina Cusani, Valentina De Rosa, Francesco Nicolis Di Robilant / Distonia, Assunta D’Urzo, Maurizio Esposito, Francesca Esse, Ivana Fabbricino, Alessandro Gattuso, Gaetano Ippolito, Valeria Laureano, Claudia Mozzillo, Laura Nemes-Jeles, Vincenzo Pagliuca, Claire Power, Valentino Petrosino, Chiara Pirollo, Valerio Polici, Ilaria Sagaria, Serena Schettino, Mattia Tarantino, Peppe Vitale, Tommaso Vitiello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...