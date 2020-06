Assembramenti a imbarchi per le isole del Golfo

Sindaco di Capri: “Scene inaccettabili, garantire sicurezza”

Code e assembramenti al molo Beverello di Napoli per le partenze verso le isole: scatta l’allarme del sindaco di Capri, Marino Lembo, che chiede interventi al presidente dell’Autorità Portuale del capoluogo campano, Pietro Spirito: “La nostra isola è stata, per tutta la durata dell’emergenza, un modello, e ora occorre evitare che gli sforzi vengano vanificati”. Lembo invoca “attenta sorveglianza sul distanziamento sociale in tutti i porti di imbarco, in particolare al Molo Beverello ed a Calata di Massa, presso i quali, negli ultimi giorni, si sono verificati assembramenti intollerabili e in aperta violazione delle disposizioni vigenti”.

Nel registrare positivamente il flusso di turisti e vacanzieri, anche stranieri, verso l’isola, il sindaco aggiunge: “Chi arriva a Capri deve potere continuare a farlo nella massima serenità e sicurezza, e ciò può avvenire solo se agli accessi per le isole vengono attuate rigorosamente tutte le procedure di salvaguardia previste dalle disposizioni regionali tuttora in vigore”.

