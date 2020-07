Il Parco Archeologico di Ercolano riapre anche in presenza

Dall’8 luglio riapre al pubblico la biglietteria del Parco

Le visite aumentano giorno per giorno e la biglietteria del Parco Archeologico di Ercolano riapre anche in presenza. Dall’8 luglio i visitatori, oltre a poter acquistare on line i biglietti – procedura vivamente consigliata per assicurarsi di visitare il sito all’ora desiderata e collaborare attivamente ad evitare assembramenti – potranno farlo anche in presenza. Troveranno il personale della biglietteria felice di potere recuperare quella vicinanza umana sale dell’accoglienza nei luoghi della cultura, vicinanza mancata tantissimo a tutti durante il Lock down.

L’apertura della biglietteria rispetterà l’orario seguente: 10,30-19.30 (ultimo ingresso ore 18,00) con giorno di chiusura settimanale il martedì.

Rimangono in vigore le tariffe agevolate post covid per accogliere i visitatori:

biglietto singolo 10 €;

giovani tra i 18 e 25 anni non compiuti biglietto 2€;

gratuità e riduzioni come da normativa;

L’acquisto on line dei biglietti, al sito www.ticketone.it comporta il costo di prevendita di 1.50€.

Dall’8 luglio verranno inoltre ampliate le restrizioni di contingentamento per ogni fascia oraria, e l’accesso sarà permesso a 25 persone ogni 15 minuti, compresi bambini e ragazzi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...