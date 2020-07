Innovation Village Live, oltre duemila partecipanti alla prima sessione

“Parte da Napoli un canale web dedicato all’innovazione”

Napoli, 10 luglio – Duemila e cento partecipanti agli undici webinar previsti e dieci ore di trasmissione in diretta. Ma soprattutto l’occasione per presentare progetti, confrontarsi, crescere. Anche nella versione “live”, Innovation Village centra il suo obiettivo: quello di creare una rete degli innovatori con startup, imprese, associazioni e istituzioni. “Innovation Village si conferma soprattutto come un appuntamento “utile”, dove si fa network, si rafforzano le reti e concretamente si possono attivare scambi che portino al rilancio della propria attività”, dichiara Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village. “Questa prima sessione ha fatto registrare ottimi numeri e siamo felici del successo del format Innovation Village Talk, che continuerà nelle prossime settimane, permettendo così di dare vita al primo canale web interamente dedicato all’innovazione. Un canale che sarà arricchito periodicamente con talk, contenuti, formazione ed eventi”.

E si guarda già avanti: “Con il supporto dei nostri partner, il 7 e 8 ottobre prossimi daremo vita alla seconda sessione di IV Live decretando i vincitori dell’Innovation Village Award 2020, per il quale sono arrivate cento progetti di innovazione sostenibile. E rilanceremo anche la dimensione internazionale dell’evento con tavoli di lavoro e B2b”.

