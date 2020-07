Il Napoli affronta il Bologna in trasferta per la 33esima giornata del campionato di Serie A

Squadre in campo al Dall’Ara a partire dalle ore 19.30. Gattuso pronto ad almeno 6 cambi di formazione, Mihajlovic dovrà fare a meno di Bani e Schouten ma potrà contare sul rientrante dalla squalifica Denswil

Napoli, 15 luglio – Dopo la mancata vittoria con il Milan a causa di un rigore dubbio concesso ai Rossoneri, il Napoli sarà di scena questa sera allo stadio Dall’Ara per la sfida con il Bologna di Sinisa Mihajlovic valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Nonostante la qualificazione all’Europa League già ottenuta tramite la vittoria della Coppa Italia il Napoli è motivato a lottare fino al termine della stagione per il quinto posto in classifica attualmente occupato dalla Roma. Al Dall’Ara di fronte agli Azzurri ci sarà forse una delle formazioni più in forma attualmente, che tuttavia è reduce dal pari beffardo con il Parma grazie a due gol presi in pieno recupero. Un risultato questo che ai Rossoblù ha fatto dire addio alle residue speranze di Europa League.

Per quanto riguarda le formazioni Mihajlovic dovrà fare a meno di Bani e Schouten mentre Poli e Santander, entrambi tra i convocati, potrebbero fare il loro ingresso in campo solo a gara in corso. Il tecnico ritroverà anche il rientrante dalla squalifica Denswil. La coppia di centrali sarà formata proprio da Denswil e Danilo, ai lati andranno Mbaye e Dijks. A centrocampo Medel, Soriano e il giovane Dominguez. In attacco andrà Palacio con ai lati Skov Olsen e Barrow.

Almeno 6 cambi di formazione per il Napoli di Gattuso. Tra i pali dovrebbe tornare Meret, al centro della difesa Manolas e Koulibaly con ai lati Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. A centrocampo tornerà titolare Demme, a completare il reparto ci saranno Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco ci sarà Milik con ai lati Politano e probabilmente Lozano.

Probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlvoic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso

ARBITRO: Piccinini della sezione di Forlì

Mi piace: Mi piace Caricamento...