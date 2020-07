Auto cade nel vuoto in via Petrarca, un ferito grave

Soccorso da Ps e vigili del fuoco, ora è in ospedale

Napoli, 17 luglio – Un giovane di 29 anni è rimasto ferito in modo grave stamane a Napoli: l’autovettura di cui era alla guida, per cause in corso di accertamento, è caduta nel vuoto lungo il costone di via Petrarca, nel quartiere Posillipo a Napoli. L’incidente si è verificato all’altezza del civico 64.

A intervenire subito è stata una Volante della Polizia di Stato, che transitava in zona: con l’ausilio dei vigili del fuoco il giovane è stato estratto dalle lamiere della vettura e poi trasportato d’urgenza nell’ospedale Cardarelli. Durante i soccorsi la vittima era cosciente, ora le sue condizioni sono al vaglio dei medici. Sempre in via Petrarca, nel 2011, una vettura precipitò nel vuoto causando la morte di tutti e tre i giovani a bordo.

