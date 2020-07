Serie A, Il Napoli ospita l’Udinese al San Paolo in gara valida per la 34esima giornata

Squadre in campo questa sera alle ore 19.30. Gattuso manderà in campo i calciatori come Mertens e Insigne rimasti a riposo nella gara con il Bologna. Inoltre il Napoli ritrova Malcuit dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per ben 9 mesi. Nell’Udinese uomini contati e quindi scelte obbligate per il tecnico Gotti

Il Napoli affronta questa sera l’Udinese al San Paolo in gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Dopo la prova mediocre sul campo del Bologna e la vittoria del Milan ieri proprio nei confronti dei felsinei, gli Azzurri sono scivolati al settimo posto in classifica e quindi devono cercare di tornare alla vittoria per non mollare la corsa al quinto posto. Un piazzamento che non dà molti stimoli agli uomini di Gattuso, perché il Napoli ha già in tasca la qualificazione all’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. Ma Gattuso vuole chiudere al quinto posto sia per dare una mentalità vincente alla squadra e sia per preparare al meglio la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona, gara che si giocherà l’8 agosto e che di stimoli invece ne dà tanti. Gattuso si aspetta una reazione da parte dei suoi a cominciare dalla partita di questa sera con i friulani, che sono un osso duro anche perché a caccia di punti salvezza. L’Udinese, infatti, ha un vantaggio di sette punti sulla terzultima. Ancora pochi per dormire sogni tranquilli da qui al termine del campionato, visto anche lo scontro diretto con il Lecce nella penultima giornata.

Per quanto riguarda le formazioni il Napoli dovrà fare a meno dello squalificato Di Lorenzo e degli gli infortunati Llorente e Younes ma ritroverà dopo ben 9 mesi il terzino Malcuit, che tuttavia per l’occasione andrà in panchina. In porta Ospina, al centro della difesa Maksimovic e Koulibaly con ai lati Mario Rui e Hysaj. A centrocampo Lobotka con Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco Mertens con ai lati Callejon e Insigne.

Nell’Udinese uomini contati per Luca Gotti vista l’assenza per squalifica di Okaka e gli infortuni di Mandragora, Jajalo e Teodorczyk. Davanti al portiere Mussu difesa a tre con Becao, De Maio e Nuytinck. A centrocampo De Paul, Walace e Fofana con ai lati Stryger e Sema. In attacco Lasagna e Nestorovski.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): Mussu; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

ARBITRO: Chiffi della sezione di Padova

