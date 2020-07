Il Napoli fa visita al Parma per la 35esima giornata del campionato di Serie A

Squadre in campo al Tardini stasera dalle ore 19.30. Azzurri chiamati a rispondere al Milan per la lotta al quinto posto

Il Napoli affronta questa sera allo Stadio Ennio Tardini il Parma in gara valida per la 35giornata del campionato di Serie A. La formazione di Gattuso, dopo due pari di fila con Milan e Bologna, è reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo dell’Udinese e questa sera cercherà un’altra vittoria per rispondere proprio ai Rossoneri (vincenti con il Sassuolo, ndr) in ottica quinto posto. Un piazzamento che è più una questione di principio ormai, visto che il Napoli ha già in tasca la qualificazione in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. Il campionato è alle battute finali, dopo quella di questa sera saranno tre le gare ancora da disputare e gli Azzurri vogliono riuscire a terminare nel migliore dei modi, anche per arrivare alla sfida con il Barcellona in Champions dell’8 agosto con qualche convinzione in più. Per quanto riguarda il Parma, che nella gara d’andata vinse 2-1, la salvezza è vicina. A quota 40 in classifica manca solo un punto per l’aritmetica e per questo i ducali si presenteranno all’appuntamento con il Napoli sicuramente motivati.

Per quanto riguarda le formazioni nel Parma il tecnico Roberto D’Aversa dovrà fare ancora a meno di Alves, Gagliolo, Cornelius e Kucka ma potrà contare sul rientrante dalla squalifica Darmian. Davanti all’ex Sepe difesa composta dai centrali Dermaku e Iacoponi con Pezzella a sinistra e Darmian a destra. A centrocampo terzetto formato dall’ex Grassi, Brugman e Kurtic. Al centro dell’attacco Caprari con ai lati Kulusevski e Gervinho.

Nel Napoli almeno 6 cambi di formazione da parte di Gattuso, tra i quali quello di Ospina e forse di Mertens dopo la botta alla schiena presa con l’Udinese. Tra i pali Meret, al centro della difesa Maksimovic e Koulibaly con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo torna Demme con Allan e uno tra Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco potrebbe esserci una chance per Lozano come falso nueve, a completare il reparto Politano e Insigne.

Probabili formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia

