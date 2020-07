Procida, ragazza di 15 anni investita in mare

Non è grave. Test alcolemico per diportista

Napoli, 26 luglio – Un ragazza di 15 anni è stata investita da un’ imbarcazione da diposto mentre era in mare, al largo di Procida, in località Corricella. La ragazza è stata soccorsa dal reparto operativo del comando di Procida, già in mare per i normali controlli sulla sicurezza.

La 15 enne è al momento vigile e cosciente, ed è stata affidata alle cure dei medici. Gli atgenti ella Guardia costiera di Procida, guidati dal capitano Calogero Caparezza, hanno individuato i diportisti a bordo dell’imbarcazione che ha investito la ragaaza di diporto che sono stati condotti al Comando per accertamenti. Il conducente sarà sottoposto al test alcolemico ed a quello per l’eventuale assunzione di stupefacenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...