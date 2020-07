Agnano trotto, a Napoli successo per l’evento ippico dell’estate

Fiaccole, fiori e food mentre in pista correvano i campioni dell’ippica

Si è svolta con successo la prima serata-evento ad Agnano, con i più importanti grandi premi di trotto in notturna ed un cocktail party sulla terrazza hospitality della tribuna autorità dell’ippodromo. Fiaccole, fiori e food mentre in pista correvano i campioni dell’ippica.

Pier Luigi D’Angelo presidente Ippodromi Partenopei. “L’impianto ha risposto al meglio, è sempre spettacolare. Di questi tempi la fruibilità all’aria aperta è un vantaggio in più per la struttura. Abbiamo avuto buona presenza di pubblico con 4mila in ippodromo e buone scommesse con 70mila euro raccolti. Soprattutto si sono svolte delle corse di livello internazionale con i cavalli italiani che oggi sono i migliori del mondo. I 3 anni hanno fatto dei record che oggi sono all’avanguardia con la scorrevolezza della pista e dei proprietari campani che hanno vinto le tre corse di maggior dotazione, quindi la conferma di un movimento che continua a trainare il trotto internazionale”.

Tra gli ospiti, ricevuti da Pier Luigi, Luca e Marco D’Angelo, Rosaria Galiero assessore comunale al commercio delegata dal sindaco de Magistris (nella foto con Luca D’Angelo e Antonio Somma), Vito Grassi vicepresidente Confindustria e molti rappresentanti delle categorie ippiche.

