Penultima giornata di Serie A, il Napoli affronta l’Inter al San Siro

Squadre in campo questa sera alle ore 21.45. I Nerazzurri dovranno fare a meno dello squalificato Gagliardini e degli infortunati Sensi, Vecino e De Vrij. Gattuso invece dovrà rinunciare allo squalificato Mertens e all’infortunato Manolas

Il Napoli affronta l’Inter questa sera allo Stadio San Siro in gara valida per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Campionato che è stato vinto con 3 giornate di anticipo dalla Juve dell’ex Napoli Maurizio Sarri, grazie agli 83 punti in classifica. A seguire l’Inter seconda con 76 punti, che ormai non può far altro che provare a blindare il secondo posto (l’Atalanta e Lazio sono dietro a una lunghezza, ndr), oltre a prepararsi al meglio per quanto riguarda la gara di Europa League con il Getafe del 5 agosto. Anche il Napoli, ormai già da diverse settimane, non ha più nulla da chiedere al campionato. Infatti dopo la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione di diritto alla prossima edizione dell’Europa League, l’unico chiodo fisso degli Azzurri è rappresentato dalla sfida di Champions con il Barcellona dell’8 agosto, una partita nella quale la formazione di Gattuso potrebbe per la prima volta nella storia del Club conquistare l’accesso ai quarti. L’obiettivo del Napoli è quindi quello di non sfigurare in queste due ultime gare di campionato, quello di Gattuso di gestire la rosa al meglio, evitando ai suoi di accumulare stanchezza e sovraccarichi muscolari.

Per quanto riguarda le probabili formazioni nell’Inter il tecnico Conte dovrà rinunciare allo squalificato Gagliardini e agli infortunati Sensi, Vecino e De Vrij. In porta Handanovic e linea difensiva formata da Skriniar, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo Brozovic e Barella con ai lati Candreva e Young. Sulla trequarti Eriksen alle spalle degli attaccanti Lautaro Martinez e Lukaku.

Nel Napoli mister Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Mertens e dell’infortunato Manolas. In porta dovrebbe andare Meret, la coppia centrale in difesa sarà formata da Maksimovic e Koulibaly con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Elmas, Demme e Zielinski. In attacco Milik con ai lati Politano e Lorenzo Insigne.

Probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

ARBITRO: Valeri della sezione di Roma

