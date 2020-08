“Renzo Arbore L’Orchestra Italiana” tour in Campania con Open Art di Scabec

Dal 4 agosto concerti gratuiti da Piano di Sorrento a Lioni

Quattro concerti gratuiti in Campania per il tour di “Renzo Arbore L’Orchestra Italiana” grazie a OPENart, la rassegna organizzata e promossa dalla Scabec che ospita eventi e manifestazioni per valorizzare i siti minori della regione. Si parte martedì 4 agosto a Piano di Sorrento alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica. Prenotazione obbligatoria presso il Comune di Piano di Sorrento dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (per info è possibile telefonare allo 081/5344413).

I concerti proseguiranno il 26 agosto a Benevento, il 29 agosto a Santa Maria di Castellabate e l’1 settembre Lioni (AV). Lo showman pugliese, che da 28 anni porta avanti un progetto di valorizzazione della canzone classica napoletana, sarà poi in giro per la Campania con svariate tappe fino ad estate inoltrata. Definito da Quincy Jones come “The News Italiana Reinassance”, Arbore gira il mondo ininterrottamente con la sua Orchestra, da un’estremità all’altra, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al Canada con innumerevoli concerti acclamatissimi ovunque in un clima da record facendo presa sul pubblico di qualsiasi latitudine.

Con lui molti talentuosi musicisti tra questi spiccano: l’appassionato canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, quella ironica di Mariano Caiano e i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato.

E poi ancora: la direzione orchestrale e il pianoforte di Massimo Volpe, fisarmonica e piano di Gianluca Pica, le chitarre di Michele Montefusco, Marco Manusso e Nicola Cantatore, le percussioni di Peppe Sannino, la batteria di Roberto Ciscognetti, il basso di Massimo Cecchetti e, dulcis in fundo, gli struggenti e festosi mandolini di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito, Salvatore della Vecchia.Il tour di Renzo Arbore L’Orchestra Italiana è prodotto dalla “Gazebo Giallo” e dalla “Galileo Galilei Production Tv Srl”

Mi piace: Mi piace Caricamento...