Regionali Campania 2020, Potere al Popolo presenta simbolo e candidati

La presentazione è avvenuta questa mattina nei pressi dell’arenile di Rotonda Diaz, dove gli attivisti hanno fatto tappa per la campagna “Spiagge libere e gratis per tutti”

Napoli, 31 luglio – Sono stati presentati questa mattina, sul lungomare Caracciolo nei pressi dell’arenile di Rotonda Diaz, il simbolo e i candidati di Potere al Popolo per le elezioni regionali in Campania del 2020. Alla presentazione della lista del movimento politico di sinistra, che propone come presidente Giuliano Granato, hanno partecipato tutti i candidati, oltre agli attivisti impegnati nella campagna Spiagge libere e gratis per tutti.

“In anni di gestione clientelare, di privatizzazioni, di devastazione ambientale – scrive in un comunicato Potere al Popolo – Caldoro, quanto De Luca, ci hanno ridotto a vivere in una delle Regioni con i tassi di disoccupazione e di emigrazione più alti, hanno dismesso la sanità pubblica e hanno lasciato inquinare il nostro territorio, svendendo ogni centimetro possibile di costa. Per questo – prosegue il comunicato –, c’è bisogno che qualcuno gli impedisca di andare avanti così, qualcuno che gli stia col fiato sul collo e difenda gli interessi e il futuro di questo popolo e di questo territorio: c’è bisogno di un salvataggio popolare”.

