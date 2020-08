Serie A, il Napoli ospita la Lazio al San Paolo per l’ultima di campionato

Squadre in campo questa sera alle ore 20.45

Il Napoli, senza più motivazioni ormai da settimane, questa sera ospita la Lazio al San Paolo per l’ultima gara di un campionato che verrà ricordato da tutti come anomalo. La questione scudetto è stata chiusa dalla Juve dell’ex Napoli Maurizio Sarri con 3 giornate di anticipo, restano da decidere i piazzamenti finali delle inseguitrici, tra le quali proprio la Lazio insieme all’Inter e all’Atalanta. Dietro i Bianconeri che di punti ne hanno 83 ci sono i Nerazzurri a 79 punti, gli orobici e i Biancocelesti invece sono a quota 78. E questa sera se il Napoli dovrà vedersela con la Lazio, l’Atalanta affronterà in casa l’Inter: la lotta per il secondo posto quindi è ancora viva. Detto questo è chiaro che la Lazio ha più motivazioni del Napoli nel cercare di strappare i tre punti. La formazione di Inzaghi oltre a giocarsi il secondo posto in classifica è anche unita intorno a Ciro Immobile, perché in caso di gol l’attaccante può eguagliare (o battere) il record di gol in Serie A che attualmente appartiene al Pipita Higuain ed è stato centrato dall’attaccante argentino proprio quando vestiva la maglia del Napoli (36 reti nel 2016, ndr).

Per quanto riguarda le formazioni nel Napoli non si sa se mister Gattuso vorrà provare l’11 che scenderà in campo nella gara di Champions con il Barcellona dell’8 agosto. O se invece il tecnico sceglierà di mandare in campo le seconde linee per il rischio di infortuni. Ipotizzando che in campo vadano i titolari, in porta spazio a Ospina con difesa composta da Maksimovic e Koulibaly al centro, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Demme, Allan e Fabian Ruiz. In attacco Mertens con ai lati Callejon e Lorenzo Insigne.

Nella Lazio il tecnico Simone Inzaghi deve fare a meno di Leiva, Lulic e Radu. In porta Strakosha e difesa formata da Patric, Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Milinkovic, Parolo e Luis Alberto con Lazzari a destra e Jony a sinistra. In attacco Correa e Ciro Immobile.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Allan; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All. Inzaghi

ARBITRO: Calvarese della sezione di Teramo

