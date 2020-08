Torna il Summer Concert

Torna Summer Concert dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta

La Rassegna, articolata in Musica nel Chiostro e Matinée al Museo, avrà luogo “en plein air” dal 5 agosto al 20 settembre presso il Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, il Palazzo Mazziotti di Caiazzo e il Museo Archeologico di Teano.

Parallelamente a Summer Concert è in corso il Festival Organistico a Pietramelara presso la Chiesa di S. Rocco e a Roccamonfina presso il Santuario Madonna dei Lattani. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Organo di Pietramelara, si articola in undici concerti dal 1 al 29 Agosto.

L’ingresso ai concerti è libero, ma con prenotazione obbligatoria. Ci si può prenotare tramite il pulsante “PRENOTA QUI!”, il sito www.autunnomusicale.com / sezione Prenota Online, oppure inviando una e-mail a info@autunnomusicale.com. Si riceverà una e-mail di risposta contenente il link per effettuare la prenotazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...