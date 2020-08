Regionali Campania, candidati di De Mita nella lista di Renzi. Caldoro: “Non si disprezzavano?”

Secondo quanto riferisce l’Agi i candidati che fanno riferimento a Ciriaco De Mita sarebbero pronti a confluire in Italia Viva per le elezioni regionali in Campania, allo scopo di ridurre il numero di liste civiche così come chiesto da Vincenzo De Luca

“De Mita definì Renzi un uomo con opinioni di una stupidità insopportabile. Renzi disse ‘De Mita pensa solo alla poltrona’. Oggi fanno una lista comune a sostegno di De Luca, che definì De Mita il male della Campania. Come possono governare insieme persone che si disprezzano?”. È la domanda che si pone Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra alle elezioni regionali 2020 in Campania, circa l’indiscrezione di stampa sulla possibilità che candidati che fanno riferimento a De Mita confluiscano in Italia Viva allo scopo di ridurre il numero di liste civiche a sostegno di Vincenzo De Luca, così come chiesto dall’attuale governatore che punta al bis.

Infatti, secondo quanto riferito dall’Agenzia Giornalistica Italia (Agi) “candidati dello schieramento che fa riferimento a Ciriaco De Mita sono pronti a confluire nella lista del partito di Renzi alle Regionali in Campania. Fonti vicine a Italia Viva confermano come il dialogo sia avviato e ci sarebbero i presupposti per condurre in porto questa operazione, che vedrebbe idealmente insieme Matteo Renzi e De Mita, dopo il duro scontro del 2016 legato alle diverse posizioni sul referendum costituzionale. Alla base c’è la richiesta di ridurre il numero il numero delle civiche, arrivata anche dal governatore uscente e candidato alla presidenza per il centrosinistra, Vincenzo De Luca”.

