Pozzuoli: dipendente comunale positivo al Covid, chiuso Ufficio

Da oggi stop locali ‘Fiscalità Locale’ per dipendenti e utenza

Pozzuoli, 20 agosto – “In via precauzionale dobbiamo chiudere per quindici giorni l’ufficio della Fiscalità Locale di via Campana, dove un nostro dipendente è risultato positivo al covid. Così come era già successo il 3 agosto scorso con l’ufficio Tecnico, il provvedimento è necessario in attesa che sia ricostruito il link epidemiologico dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione dei locali”. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, rendendo nota l’ordinanza firmata ieri sera dal vicesindaco Maria Consiglia Visone, con la quale è stata disposta la chiusura dell’ufficio Tributi di via Campana, che da oggi resterà interdetto ai dipendenti e al pubblico.

“Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che la chiusura degli uffici determinerà – aggiunge Figliolia – ma la salute pubblica viene prima di ogni altra cosa. Voglio però rassicurare tutti che il dipendente risultato positivo non ha contatti con il pubblico, ma svolge il suo lavoro all’interno degli uffici. L’attività amministrativa non subirà variazioni e proseguirà in questi giorni col lavoro a distanza”.

