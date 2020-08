Coronavirus, 138 positivi in Campania. Settimana decisiva

Ventinove provenienti da estero o contatti di casi di rientro



Napoli, 23 agosto – Sono 138 (di cui 29 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro) su 4.135 tamponi le persone risultate positive in Campania nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione. Il totale dei positivi si attesta a 5.722 mentre il totale dei tamponi effettuati è di 383.487. Una persona è deceduta (il totale dei deceduti è di 441). I guariti del giorno sono 4; il totale dei guarit è di 4.356.

“Si apre una settimana decisiva per avere un’idea della diffusione del contagio Covid in Campania; per il momento abbiamo pochissimi pazienti in terapia intensiva e ciò sia per l’approccio generale alla malattia da parte delle strutture sanitarie regionali sia perchè i casi di presentano come meno gravi rispetto al passato”. Così il direttore generale dell’Azienda dei Colli (da cui dipende l’ospedale napoletano Cotugno), Maurizio Di Mauro.

“Vi sono molti asintomatici – aggiunge – il quadro va monitorato e lo si sta facendo. E’ efficace il sistema dei presidi di controllo nell’aeroporto”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...