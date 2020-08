Al via a Maiori il festival di musica di OPENart Campania

Dal 26 agosto con Eugenio e Edoardo Bennato in “La realtà non puo’ essere questa”. Il 28 e il 30 le melodie di Venturini e i pianoforti di “Suites napoletane”

Tre appuntamenti di grande musica con OPENart Campania, la rassegna di eventi organizzati e promossi dalla Scabec, che arriva anche a Maiori con tre speciali concerti all’arena del porto. Mercoledì 26 agosto alle ore 21 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria qui) Eugenio ed Edoardo Bennato portano la grande musica nella cittadina costiera amalfitana con il live “La realtà non può essere questa”, titolo tratto dall’omonima canzone composta a quattro mani durante il periodo della quarantena.

Il concerto viaggerà sull’equilibrio tra due mondi artistici differenti e complementari: Eugenio, con la sua componente di ricerca etnica e di ritmi mediterranei, ed Edoardo portavoce di un rock folk blues contaminato dall’ironia e dal ritmo della città di Napoli. Sul palco con loro l’autore televisivo Giorgio Verdelli, amico dei Bennato, ideatore e conduttore del programma televisivo Unici (Rai), che presenta personaggi cult della musica italiana. “La realtà non può essere questa” è una canzone che abbiamo scritto nel marzo 2020 – spiega Eugenio – . A distanza, immersi nella spettrale quarantena che non ci ha impedito di comunicare creativamente. Edoardo la musica e io il testo, e quel testo non si riferisce all’emergenza quanto alla presenza costante nella vita contemporanea di una rete che minaccia di rendere sempre più virtuali gli incontri e gli scambi. Ma il concerto di Maiori è un evento vivo e reale, con un pubblico presente e con una sequenza di suoni aperta all’imprevedibilità di un dialogo tra due voci sicuramente diverse, ma comunque parallele. Maiori è una location per me emozionante, che mi riporta tra l’altro alla ricchezza popolare di una terra depositaria di un’antica ed incontaminata tammurriata che vive ancora nel presente”.

La musica di OpenArt continua venerdì 28 agosto alle ore 21 con il maestro Bruno Venturini e il suo spettacolo “BRUNO racconta e… VENTURINI canta!”. “L’ambasciatore di Napoli nel mondo” racconterà aneddoti ed episodi appassionanti della sua carriera tratti dal suo ultimo libro, “Una voce che ha emozionato il mondo”, a cura di Gianni Mauro e con prefazione di Pippo Baudo, alternati dall’interpretazione degli intramontabili classici della canzone napoletana, impreziositi dalle esecuzioni dal vivo della “Neapolis Acoustic Ensemble”.

Domenica 30 agosto alle ore 21 protagonista il duo pianistico Maiello – Caponi, nel concerto “Suites Napoletane di Antonio Maiello“, tra sonorità di grande suggestione, in un equilibrio costante – a detta della critica – tra “eleganza, energia e personalità”. Le antiche melodie dei classici della canzone napoletana, che da sempre riecheggiano nella memoria culturale e musicale del maestro Maiello, sono rielaborate dal duo in composizioni jazz ed etniche, una serie di suite che avvolgono immortali sonorità in una dimensione onirica, tra passato e futuro.

