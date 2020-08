Regionali e amministrative 2020, Salvini arriva in Campania con lo slogan “Prima i campani”

Il segretario della Lega sarà in Campania dal 25 al 27 agosto per il tour elettorale a sostegno dei candidati al Consiglio regionale e nei vari Comuni dove il partito correrà con il proprio simbolo e la propria lista

Tour elettorale in Campania per il segretario della Lega Matteo Salvini a sostegno dei candidati al Consiglio regionale e nei vari Comuni dove il Carroccio correrà con il proprio simbolo e la propria lista. Salvini arriverà in Campania per una tre giorni (dal 25 al 27 agosto) e la prima tappa sarà una visita al carcere di Secondigliano. Prevista anche una visita all’ospedale Ruggi di Salerno, una tappa in un’azienda vinicola del Sannio e in un lido di Baia Domitia, per poi chiudere il tour nel Cilento.

I manifesti preparati per il tour dovrebbero essere accompagnati dallo slogan “Prima i campani”, che ricorda quel “Prima gli italiani” che il leader della Lega ha lanciato da tempo per la battaglia contro l’immigrazione clandestina.

Il programma:

25 AGOSTO

Ore 10:00 Visita Carcere di Secondigliano + PUNTO STAMPA fuori dalla struttura, Via Roma verso Scampia,350 (NA)

Ore 12.00 Sopralluogo presso cantiere Ospedale Policlinico + PUNTO STAMPA, Viale Sossietta Scialla località S . Clemente (CE)

Ore 13.30 Lido Roga Beach comizio in Via Fontanavecchia località Baia Domitia (CE)

Ore 17:00 Provincia di Benevento: Visita Azienda Vinicola Fontanavecchia con imprenditori locali, Via Fontanavecchia località Torrecuso (BN)

Ore 20:00 Presentazione dei Candidati alle Regionali, Grand Hotel Salerno Lungomare Tafuri, 1 Salerno

26 AGOSTO

Ore 9:30 Sopralluogo Ospedale Covid Ruggi d?Aragona + PUNTO STAMPA, Via S. Leonardo, Salerno

Ore 10:30 Inaugurazione Sede della Lega , Piazza Malta,26 (Salerno)

Ore 11.00 Gazebo C.so Garibaldi altezza slargo di Via Velia (SA)

Ore 12:30 Passeggiata nel corso principale di Cava de? Tirreni e Gazebo a Piazza Duomo Cava de? Tirreni (SA)

Ore 16:00 Visita Consorzio Terra Orti (260 Aziende) + incontro con 50 imprenditori agroalimentari Via Bagnolo San Vito Eboli (SA)

Ore 18:00 Comizio + Gazebo al Lido Baia Trentova Via Fontana dei Monaci Agropoli (SA)

ORE 21.00 Comizio in Largo dei Trecento ,10/11 Sapri (SA)

27 AGOSTO

Ore 9:00 Passeggiata + caffè con militanti nel centro di Caserta

