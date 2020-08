Covid: nel Napoletano muore vedova del “Boss delle Cerimonie”

Ottantenne, positiva al test era ricoverata al Cotugno

Sant’Antonio Abate (Napoli), 26 agosto – Muore di Covid-19 la vedova del “Boss delle Cerimonie”, Antonio Polese. La signora Rita Greco aveva 80 anni ed era stata ricoverata nell’ospedale Cotugno di Napoli, il primo giorno in cui si sviluppò il focolaio nel comune di Sant’Antonio Abate (Napoli), all’interno del grand Hotel “La Sonrisa”, di cui il marito, defunto qualche anno fa, era stato fondatore.

Era in ospedale da quindici giorni, per la sua avanzata età, ma pare che non avesse ancora sviluppato i sintomi del Coronavirus, pure essendo risultata positiva al Covid che si era diffuso nella struttura, tra suoi familiari e i dipendenti. La signora Greco soffriva di patologie pregresse.

Il giorno del trasferimento in ospedale, il nipote anche lui portato al Cotugno tra i positivi, aveva voluto fare il viaggio con la nonna per non lasciarla da sola, dove però è dovuta rimanere per l’intera degenza. La signora Greco era conosciuta da tutti a Sant’Antonio Abate che ora ne piange la scomparsa. Nelle prossime ore potrebbe essere dimesso il genero Matteo Giordano, che è in attesa del secondo tampone negativo per tornare a casa.

