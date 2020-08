Coronavirus: quattro persone in isolamento su yacht a Ischia

Lo ha deciso la Asl dopo tampone positivo per una di loro

Napoli, 30 agosto – Quattro persone si trovano in isolamento su uno yacht ad Ischia dopo che una di loro, una ragazza, è risultata positiva al covid 19. La giovane è stata probabilmente contagiata durante una vacanza a Ponza e, dopo essere stata avvisata della positività di una delle persone che aveva frequentato sull’isola, si è sottoposta al tampone, risultato positivo.

La ragazza in questi giorni, insieme al fidanzato ed ai genitori di lui, era a bordo di uno yacht di 16 metri ormeggiato in un porto turistico isolano; a seguito del tampone positivo, l’Asl ha deciso per l’isolamento dei quattro a bordo della imbarcazione sino al secondo tampone, che dovrebbe essere effettuato mercoledì.

Oltre alla ragazza, che risulta asintomatica, ieri sono stati trovate positive altre tre persone ad Ischia tra cui una parente di un anziano contagiato nei giorni scorsi e trasferito in codice rosso in ospedale a Napoli.

